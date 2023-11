Ein Schüler hatte am Freitag in einem Linienbus in Kremmen (Oberhavel) aus Versehen sein Physikexperiment liegen lassen. Der Busfahrer meldete einen verdächtigen Gegenstand und rief damit Polizisten und Spezialkräfte auf den Plan.

Vincent: Ich habe schon mal 'ne Mütze oder Jacke liegen lassen und dachte, das funktioniert wie sonst auch: Dass ich also bei der Hotline anrufe und frage, ob ich das Verlorene bei der Fundgrube abholen darf. Doch als ich anrief, sollte ich das Telefon an meine Eltern weiterreichen. Meine Eltern haben mir dann mitgeteilt, dass wir nach Kremmen fahren müssen.

Nein, die war das Physikexperiment. Genau genommen handelt es sich um eine Thermoskanne, da wir gerade das Thema Thermodynamik durchnehmen. Die Flasche war dick in Stoff eingewickelt und sah so offensichtlich aus wie eine Bombe. Ich und meine Schwester fanden das aber nicht.

Der Busfahrer dachte, es könnte sich vielleicht um einen Brennsatz handeln. Gab es denn Ärger für Dich - seitens der Polizei oder von deinen Eltern?

Meine Eltern fanden das natürlich nicht so toll, dass wir mit der Polizei reden mussten an einem Freitagnachmittag. Die hätten wahrscheinlich lieber auf der Couch gesessen. Aber es ging für mich dann ganz gut aus. Die Polizei hat mir erklärt, dass es nicht geht, sowas im Bus liegen zu lassen. Und sie haben gesagt, dass es vielleicht eine Strafe geben könnte, eine Geldstrafe oder so. Aber da wir versichert sind, wäre das nicht so schlimm. Deswegen waren meine Eltern auch nicht sauer auf mich.