Das diesjährige Motto "Alle aufs Rad!" solle deutlichen machen, das Radfahren Spaß mache und die Zukunft sei, Radfahrer aber auch mehr Platz für sichereres Fahren benötigen.

Auf der ADFC-Sternfahrt soll es in gemütlichem Tempo von Startpunkten in Brandenburg auf kleinen Straßen nach Berlin gehen. An Haltpunkten entlang der 20 Routen haben Radfahrende die Möglichkeit sich den Gruppen anzuschließen. Das Einsteigen und Mitfahren ist an den veröffentlichten Treffpunkten oder unterwegs per App entlang der Strecke möglich.

Höhepunkte sollen die Touren über die freigegebene AVUS und den Stadtring der A100 sein. Die Autobahnabschnitte der AVUS und des Südrings der A100 sind voraussichtlich in der Zeit von 12 bis 14:30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Sperrung kann auch länger andauern. Zudem starten Nachttouren in Stettin, Leipzig und Dessau. Im Berliner Zentrum werden zwei kinderfreundliche Routen ab Jannowitzbrücke und Heidelberger Platz.

Zehntausende Radfahrende werden zwischen 14 und 16 Uhr am Großen Stern in Berlin-Tiergarten erwartet. Zudem ist mit dem eintrittsfreien Fahrradtag ein Abschlussfest vor dem Technikmuseum in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geplant.