Hochwasser - Zugverbindungen Richtung Süddeutschland auch am Dienstag eingeschränkt

Di 04.06.24 | 08:22 Uhr

Die Wetterlage in Süddeutschland hat sich entspannt, sämtliche Unwetterwarnungen konnten am Dienstag aufgehoben werden. Es kommt aber weiterhin zu Beeinträchtigungen und Ausfällen im Fernverkehr Richtung Süden.

Der Fernverkehr nach und von Süddeutschland ist am Dienstag weiterhin stark beeinträchtigt. Aufgrund von Unwetterschäden kommt es dort auch am Dienstag zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Deutsche Bahn rät weiterhin von Reisen in den Süden Deutschlands ab. [bahn.de] Betroffen sind Züge in Richtung München über Erfurt und Nürnberg sowie Richtung Stuttgart über Mannheim und Frankfurt/Main. Zudem muss mit einer hohen Auslastung der fahrenden Züge gerechnet werden. Die Autobahnen in Süddeutschland sind wieder freigegeben, abschnittsweise kann es aufgrund von Hochwasser zu Einschränkungen kommen. Einige Abfahrten sind im Hochwassergebiet weiterhin gesperrt. Derweil wurden alle Unwetterwarnungen für Deutschland aufgehoben. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit.

Pegel weiter hoch

Die Pegel zahlreicher Bäche und Flüsse sind nach tagelangen Regenfällen weiterhin hoch, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg. Ganze Ortschaften wurden überflutet, auch nachdem Dämme gebrochen waren. Mindestens vier Menschen kamen bisher in den Fluten ums Leben. Die Lage bleibt in den betroffenen Regionen angespannt.

Über Berlin und Brandenburg ziehen am Dienstag viele Wolken, zum Nachmittag heitert es zunehmend auf. Es bleibt trocken, nur im Norden in der Prignitz können einige Regentropfen fallen bei maximal 21 Grad. Am Mittwoch sieht es ähnlich aus.

