Bereits im Februar hatte der GDV in einer Studie mit Daten der Landesumweltämter ermittelt, dass allein in Brandenburg 14.000, in Berlin 151 Häuser in Überschwemmungsgebieten liegen. Die meisten hochwassergefährdeten Gebäude liegen im Landkreis Elbe-Elster – hier sind von den 38.200 Adressen rund 2.000 (5,3 Prozent) durch ihre Lage, wie etwa an der Schwarzen Elster, gefährdet. Es folgen die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel und der Landkreis Dahme-Spreewald mit knapp 700 (4,2 Prozent) bzw. 540 (0,8 Prozent) Adressen in Überschwemmungsgebieten.

Der GDV fordert deshalb insbesondere, den Neubau von Häusern gefährdeten Gebieten zu stoppen. "Man muss sich auf Klimafolgen einstellen und dementsprechend planen, dazu gehört es auch, dass keine Häuser in Überschwemmungsgebieten gebaut werden", so Jarosch.

Nach schweren Unwettern im Jahr 2021 hatte der Bund 30 Milliarden Euro zum Wiederaufbau bereitgestellt. Betroffenen Bürgerinnen und Bürgern wurden Entschädigungen in Höhe von bis zu 80 Prozent des Schadens gewährt.