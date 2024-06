Es wird ungemütlich in Berlin und Brandenburg: Ein Gewitterband mit Sturmböen und Hagel zieht über die Region hinweg. Die Public Viewing-Orte am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag wurden vorsorglich geschlossen. Ob sie am Abend wieder öffnen, bleibt unklar.

Die Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag in Berlin werden wegen eines erwarteten Unwetters geschlossen. Aufgrund der Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor Unwetter würden Besucherinnen und Besucher vom Gelände geleitet, teilte der Veranstalter Kulturprojekte Berlin am Freitagnachmittag mit. Man behalte sich aber vor, die Fanzonen später wieder zu öffnen, sagte eine Sprecherin mit Blick auf das EM-Spiel der Gruppe D zwischen Polen und Österreich im Berliner Olympiastadion um 18.00 Uhr. Der DWD warnte bei der Online-Plattform X: "Es ziehen teils kräftige Gewitter aus dem Südwesten auf!" Fußballfans sollten "genauestens auf die Wetterentwicklung" achten. Auch die Berliner Polizei teilte auf X mit, dass Fanzone und Fanmeile zumindest temporär geschlossen werden. Sollte das Unwetter bis 18 Uhr weitergezogen sein, könnten beide Orte für das Public Viewing des dann beginnenden Spiels Österreich - Polen wieder geöffnet werden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte gegen 15:30 Uhr eine Unwetterwarnung zunächst für Südbrandenburg herausgegeben. Demnach ziehen von Südwesten aus schwere Gewitter in Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Elbe-Elster und Oder-Spree auf. Hier sind schwere Sturmböen, bis zu 3 Zentimeter große Hagelkörner und Starkregen um 30 l/qm in kurzer Zeit möglich. Im weiteren Verlauf zieht das Unwetterband weiter in Richtung Nordosten und wird dabei voraussichtlich gegen 17 Uhr auch Berlin erreichen.



Nach Schätzungen von ARD-Wetterexperten werden von dem Unwetter voraussichtlich am stärksten die südöstlichen Bezirke betroffen sein, bevor sie sich am Abend in Richtung Märkisch-Oderland verlagern dürften.



In den weiteren Abendstunden sowie nachts sind vor allem in der Südosthälfte von Berlin und Brandenburg weitere schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial möglich, ehe sich die Lage erst in der zweiten Nachthälfte beruhigt, heißt es aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum.