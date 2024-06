Gewitter sind am Freitagabend über Berlin und Brandenburg hinweggezogen. Zeitweise bestanden Unwetterwarnungen, die EM-Fanzonen in der Hauptstadt waren rund zwei Stunden lang geschlossen.

Betroffen von den Warnungen war vor allem die Südhälfte der Region. Gewitter zogen in nordöstlicher Richtung über Berlin und Brandenburg hinweg. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Abend vor Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen gewarnt. Über mögliche Schäden in Berlin und Brandenburg ist bislang noch nichts bekannt.

Allerdings ist wegen des Unwetters der Zugverkehr zwischen Berlin und Leipzig gestört. Im Raum Bitterfeld und Dessau seien Oberleitungen beschädigt worden, teilte die Deutsche Bahn am Freitagabend auf X mit. Nach Angaben der Leitstelle Anhalt-Bitterfeld stürzten Bäume um. In Leipzig steht am Abend (21 Uhr) das Fußball-EM-Spiel zwischen Frankreich und den Niederlanden an.

Ein Gewitterband mit Sturmböen und Hagel zog am frühen Abend über die Region hinweg. Die Public Viewing-Orte am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag wurden vorsorglich geschlossen. Inzwischen wurde aber Entwarnung gegeben.

In Berlin wurden die EM-Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstagsgebäude wegen einer Unwetterwarnung am Nachmittag vorübergehend geschlossen. Die Besucher wurden aufgefordert, die Bereiche zu verlassen, teilte die Polizei gegen 16 Uhr auf X mit. Um 18 Uhr - pünktlich zum Anpfiff der Begegnung von Polen gegen Österreich in Berlin - wurden sie wieder geöffnet, wie die Organisatorin mitteilten.