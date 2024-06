So 09.06.24 | 13:44 Uhr

Zwei Männer sind von drei weiteren Männern beim Küssen angegriffen worden. Sie wurden bei dem Angriff im Volkspark Friedrichshain leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Paar sei attackiert worden, als es sich am Samstagabend auf einer Wiese im Park zu küssen begann. Drei Männer aus einer in der Nähe sitzenden Gruppe forderten die 25 und 29 Jahre alten Männer demnach auf, das Küssen vor ihren Frauen und Kindern zu unterlassen. Die drei traten und schlugen dann laut Polizeiangaben auf die beiden am Boden sitzenden Männer ein und versuchten, sie wegzuschubsen.