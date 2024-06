Die Berliner Staatsanwaltschaft hat zwei Männer angeklagt, die an einem Überfall auf einen Geldtransporter im Dezember 2020 im Bezirk Tempelhof-Schöneberg beteiligt gewesen sein sollen.



Die mittlerweile 22 Jahre alten Männer müssen sich wegen gemeinschaftlicher besonders schwerer räuberischer Erpressung vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.



Die Angeklagten sollen am 15. Dezember 2020 mit zwei Komplizen zunächst einen Mietwagen mit anderen Kennzeichen versehen und dann auf dem Parkplatz der Ikea-Filiale am Sachsendamm auf das Eintreffen des Geldtransporters gewartet haben.