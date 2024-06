Auch in der nächsten Woche wird in Berliner Kitas wieder gestreikt. Betroffen sind am kommenden Donnerstag (27. Jun) erneut Kita-Eigenbetriebe des Landes, wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag ankündigte. Davon betroffen sein werden 282 kommunale Kitas mit etwa 7.000 Erzieherinnen und Erziehern sowie rund 35.000 Kinder.



Die zentrale Streikkundgebung soll um 14 Uhr am Neptunbrunnen in Berlin-Mitte beginnen, anschließend ist ein Demozug zum Berliner Abgeordnetenhaus geplant.



Man wolle damit den Druck im laufenden Tarifkonflikt erhöhen, hieß es in der Pressemitteilung. Durch den Tarifvertrag solle die Betreuungssituation in den Kitas verbessert und die pädagogischen Fachkräfte entlastet werden. "Bislang verweigert der Senat trotz erster Gespräche mit der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Katharina Günther-Wünsch, die Aufnahme von Tarifverhandlungen", so Verdi.