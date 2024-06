Sieben Wochen nach dem Brand in einem Gebäudekomplex der Firma Diehl Metal Applications in Berlin-Lichterfelde gibt es neue Erkenntnisse zur Brandursache. Offenbar hat ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst. Das teilte der Geschäftsführer der Firma, Thomas Hör, am Donnerstag der rbb24 Abendschau mit. Gutachter der Brand-Versicherungen seien zu diesem Ergebnis gekommen.



Der Geschäftsführer sprach in der rbb24 Abendschau von einem Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Die Firma arbeite seit sieben Wochen im Krisenmodus. Allerdings seien alle 500 Mitarbeitenden noch da; Kurzarbeit habe vermieden werden können, Entlassungen seien nicht geplant. Um die Kunden beliefern zu können, laufe die Produktion an den verbliebenen Produktionsstraßen nun rund um die Uhr.



Der Brand war am 3. Mai ausgebrochen. Eine riesige schwarze Rauchwolke war über den Westen Berlins gezogen. Die Firma Diehl Metal Applications veredelt kleine Metallteile für elektronische Bauteile, die vor allem in der Autoindustrie verbaut werden.