Bei einem Unfall auf der A111 im Norden Berlins sind in der Nacht zu Donnerstag zwei Menschen schwer verletzt worden.



Sie werden stationär im Krankenhaus behandelt, wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte. Demnach ist gegen 1:30 Uhr ein Auto in Richtung Norden in Höhe der Anschlussstelle Schulzendorfer Straße mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dessen 60-jähriger Fahrer war laut Polizei bei der Abfahrt vom Rasthof Stolpe falsch auf die Autobahn aufgefahren. Der Führerschein des Falschfahrers wurde eingezogen.



Die A111 war wegen des Unfalls in Richtung Norden rund drei Stunden lang gesperrt.