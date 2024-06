Polizei ermittelt - Brennende Mülltonnen führen zu Unbehagen in Cottbus

Di 04.06.24 | 10:56 Uhr

Bild: Audio: Antenne Brandenburg | 03.06.2024 | rbb/Florian Ludwig

In mittlerweile rund 50 Fällen von Brandstiftung an Müllcontainern ermittelt die Polizei in Cottbus. Einfach seien die Ermittlungen allerdings nicht, erklärt Maik Kettlitz, Sprecher der Polizeidirektion Süd: "De facto reichen fünf Sekunden an einer Mülltonne, um sie anzuzünden." Erst zehn bis 15 Minuten später ist ein Brand dann sichtbar. Bis dahin seien der oder die Täter über alle Berge.



Mittlerweile sei man froh, wenn man einen Prakplatz fernab von den öffentlichen Müllcontainern findet, sagt Antonia Schultz gegenüber Antenne Brandenburg vom rbb. In ihrem Viertel am Cottbuser Brunschwigpark hatte zuletzt ein Altglascontainer gebrannt. Die Spuren der Zündelei sind noch deutlich zu sehen. "Ich stelle mein Auto jetzt nicht mehr hier ab", sagt sie. Denn die Brände gehen auch häufig auf parkende Autos über.

Noch kein Muster erkennbar

Brände, insbesondere von Mülltonnen, hätten in Cottbus spürbar zugenommen, sagt Polizeisprecher Kettlitz: "Problematisch ist bei den Mülltonnen, dass wir da noch kein Muster erkennen." Es scheine sich um willkürliche Taten zu handeln, die sich über das gesamte Stadtgebiet ziehen, so Kettlitz weiter. "Manchmal hat man auch Brandserien, wie zuletzt, als es vom Ostrower Damm bis nach Ströbitz ging", sagt er weiter. In genannter Serie waren sechs Mülltonnenplätze angezündet worden.

Polizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet deshalb eindringlich um Hilfe: Wer Unbekannte an Autos herum hantieren sieht oder Menschen, die sich auffällig an Mülltonnen verhalten, sollte die Polizei rufen und schildern, was genau beobachtet wird. In der Warschauer Straße in Cottbus konnte so kürzlich ein 16-jähriger Brandstifter erwischt werden. Ob er für weitere Brände verantwortlich ist, wird noch geprüft. Die Brandserie ist seither jedenfalls nicht abgerissen.