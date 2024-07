Die "Constellations - The Bus Tour" erkundet Berlins verdrängte queere Orte und ist eine Hommage an die Vorreiter:innen der LGBTIQ-Bewegung. Dabei bekommen nicht nur die Teilnehmenden etwas zu sehen, sondern auch einige Passanten. Von Christopher Ferner

Berlin hat heute eine fast unüberschaubare Anzahl an queeren Orten zu bieten. Selbstverständlich ist das nicht. Denn viele LGBTIQ-Treffpunkte des letzten Jahrhunderts fielen Razzien, Übergriffen und schließlich der Verdrängung zum Opfer. Damit diese nicht in Vergessenheit geraten, hat die Agentur Poligonal mit "Constellations - The Bus Tour" eine Fahrt durch Berlin organisiert, auf der diese Orte erkundet werden.

Los geht es nahe dem Ostkreuz in Friedrichshain. 30 Gäst:innen sind an diesem bewölkten und kühlen Samstag an Bord des 1977 gebauten Doppeldeckerbusses, der pünktlich um 12 sein erstes Ziel ansteuert: das Gründerzeitmuseum im beschaulichen Ortsteil Mahlsdorf. Obwohl es auf dem Deck wegen des offenen Daches kalt ist, ist die Stimmung unter den Gäst:innen ausgelassen. Dazu tragen auch die Popsongs von den Sugababes und Sophie Ellis-Bextor bei, die aus den Boxen schallen.

Auf dem Weg dorthin lernen sie mehr über die sogenannten Dojos – Räume, in denen traditionelle asiatische Kampfkünste wie Judo oder Karate gelehrt werden. In den 1970er Jahren entstanden in Berlin Dojos, in denen WenDo trainiert wurde, eine Selbstverteidigungstechnik von und speziell für Frauen. Diese Trainingsräume entwickelten sich zu queeren, trans und queer-feministischen Sportstätten, in denen es nicht nur um das Erlernen von Kampftechniken ging: "Es ging auch um inhaltliche Diskussionen. Was wollen wir? Wie wollen wir was verändern? Welche Utopien haben wir?", erklärt eine Stimme im Audioguide.

Das Gelände des Don Xuan Center ist schließlich der zweite Stopp der Tour. Dort angekommen, werden die Teilnehmenden radikal in die Gegenwart katapultiert. Zwischen kargen Betonfassaden führt das queere Kollektiv "Liminal Beast of Prey" eine Wrestling-Performance auf. In knappen Outfits schreien sie und ringen sich zu Boden, nur um sich im nächsten Moment weinend in den Armen zu liegen. Zum Schluss können auch die Zuschauer:innen ein wenig Frust ablassen – wenn auch auf ganz harmlose Art und Weise. Das Kollektiv verteilt mit Wasser gefüllte Ballons, die Teilnehmenden der Tour auf den Boden und gegen die Wände der umstehenden Gebäude geschleudert werden.

Wieder zurück im Bus erfahren die Passagier:innen, dass in der Samariterstraße 32 in Friedrichshain in einem besetzten Haus einst die Roots-Party stattfand, die von ​​der "Black Girls Coalition" (BCG) zwischen 2001 und 2006 veranstaltet wurde. Das BGC wurde ursprünglich in New York als Organisation für Schwarze Nordamerikaner:innen gegründet. Später wurde das Konzept von der Dragqueen Paisley Dalton in Berlin wieder aufgegriffen. In dem besetzten Haus in Friedrichshain fanden allerdings nicht nur Partys statt. Auch Kinoabende und Rechtsberatungen wurden angeboten.

Die letzte Station befindet sich im Westen der Stadt. Die Deutsche Oper in Charlottenburg war einst ein Treffpunkt für schwule Männer. "Es war unbeschreiblich, abends in der Deutschen Oper zu einer Opernaufführung zu kommen, weil ganz viele Tunten im Fummel da unterwegs waren, also in sehr glamourösen, schrillen Outfits", erklärt Bernd Gaiser, Aktivist und Mitbegründer des SchwuZ im Audioguide.