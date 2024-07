Bezirk verschenkt Bäume an Grundstückseigentümer

Hintergrund der Aktion ist den Angaben zufolge, dass allein im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Bäume in dem Bezirk aufgrund von Baumaßnahmen oder zugunsten der Verkehrssicherheit gefällt werden mussten. Bewerben können sich bis zum 1. September 2024 demnach neben Grundstückeigentümern auch Kitas, Wohnungseigentümergemeinschaften sowie Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften.

Die Anlieferung der Bäume erfolge ab Anfang November bis zum Pflanzloch, inklusive Baumpfahl, Bindematerial und Pflanzanleitung. Im Gegenzug sollen sich die Teilnehmenden verpflichten, für den Anwuchs und die Pflege der Bäume zu sorgen. Eine Voraussetzung ist, dass Platz von 15 bis 20 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Baumarten sowie das Bewerbungsformular stellt der Bezirk online zur Verfügung [berlin.de].

"In den letzten Jahren wird uns Berlinerinnen und Berlinern die Funktion der Stadtbäume vor allem durch die zunehmenden Hitzesommer bewusst. Die Baumkronen bieten in heißen Tagen nicht nur einen Schutz vor der Sonne, sondern spenden uns Stadtbewohnern durch ihren Schatten und den Verdunstungseffekt wohltuendere kühlere Luft", wird Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) in der Mitteilung zitiert.