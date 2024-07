Bundesweit nahm 2023 die Zahl rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten zu. Die Beratungsstelle Opferperspektive verzeichnet für 2023 einen massiven Anstieg auch in Brandenburg: Insgesamt gab es demnach 242 rechtsmotivierte Angriffe. Auch in Märkisch-Oderland ist heute laut Verfassungsschutz eine rechtsextremistische Szene aktiv, es gibt Treffpunkte für rechte Veranstaltungen.

Das Verbrechen an Jakobson in Strausberg reihe sich ein in die massive Straßengewalt der sogenannten Baseballschlägerjahre der 1990er Jahre, schilderte die Amadeu-Antonio-Stiftung. Staatlich anerkannt ist er als Todesopfer rechter Gewalt offiziell allerdings nicht.

"Die Baseballschlägerjahre kommen nicht zurück", so Hannes Püschel, Berater im Verein Opferperspektive. "Doch wir sehen die Täter von damals, die jetzt wieder aktiv sind." Sie gäben das Gedankengut auch an ihre Kinder weiter. Zudem schwinde als Folge des Erstarkens rechter Kräfte die Bereitschaft in der Lokalpolitik - "wenn es in Kommunen 30 Prozent AfD-Zustimmung gibt" -, Migranten und Opfer rechter Gewalt zu helfen.