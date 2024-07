Der 250-kg-Sprengsatz deutscher Bauart mit russischem Zünder liegt nach Angaben der Stadt in etwa vier Meter Tiefe. Er soll am Sonntag vor Ort entschärft werden.

Das neue Bahnwerk besteht aus zwei Teilen. Die erste Halle wurde im Januar offiziell eingeweiht. Die Bauarbeiten für die zweite, fünfgleisige Halle haben 2023 begonnen. Sie wird größer, länger und höher als die erste Halle und soll bis zum Jahr 2026 fertig werden.



Die ICE-Züge passen in kompletter Länge in die Hallen, das ist einmalig in Deutschland. Außerdem können die Arbeiten an Unterbau, im Inneren und auf dem Dach parallel durchgeführt werden.