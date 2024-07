Einen ungewöhnlichen Diebstahl hat die Polizei am Mittwoch im Wandlitzer Ortsteil Schönwalde (Barnim) gemeldet. Dort haben Unbekannte die rund 600 Kilogramm schwere Tafeltür eines Wasserwehrs gestohlen.

Das Wehr reguliert den Wasser-Durchfluss vom Klärwerk über die Panke und den Nordkanal zum Tegeler See in Berlin. "Offensichtlich Metalldiebe haben das Wehr, das den Ablauf unseres Klärwerks Schönerlinde regelt, mutwillig zerstört", erklärte Stephan Natz von den Berliner Wasserbetrieben dazu dem rbb. Auch das dazugehörige Getriebe und weitere Teile seien von den Tätern mit einem Winkelschleifer abmontiert worden, so Natz weiter.

Der Schaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Das Wehr selbst sei vorläufig außer Betrieb genommen. "Wir werden sehen, dass wir schnellstmöglich diese Anlagen wieder neu aufbauen und uns dann Sicherheitsvorkehrungen überlegen müssen", sagte Natz. "Denn so etwas haben wir noch nicht erlebt."