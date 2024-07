Der DJ und Musikproduzent Thomas Brückner alias DJ Tomcraft ist am Montag im Alter von 49 Jahren verstorben. Das teilte die Familie des deutschen Musikers am Dienstag auf seinem Instagram-Kanal mit. "In großer Trauer müssen wir euch informieren, dass unser geliebter Vater und Ehemann gestern, am 15.07.2024, verstorben ist", hieß es in dem Instagram-Post. "Wir werden dich immer in unseren Herzen tragen."

Der Münchner war in der Techno- und Elektro-Szene seit drei Jahrzehnten sehr bekannt. Tomcraft trat häufig in Berlin auf, unter anderem bei der Loveparade. Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder.