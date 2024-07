So 21.07.24 | 17:05 Uhr

Ein Kind ist am Sonntag im Freibad Wilmersdorf bewusstlos aus dem Wasser gezogen worden. Badegäste und Rettungskräfte haben das Kind reanimiert. Das Bad wurde vollständig geräumt.

Nach einem Badeunfall im Sommerbad Wilmersdorf in der Forckenbeckstraße musste ein 11-jähriger Junge reanimiert werden. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren, wie die Feuerwehr am Sonntag dem rbb mitteilte. Dort werde er weiter versorgt.

Der 11-Jährige sei am frühen Sonntagnachmittag zunächst bewusstlos aus dem Schwimmerbecken des Sommerbades gezogen worden. "Die Aufsichtskräfte der Bäderbetriebe haben unmittelbar mit der Reanimation begonnen und die Feuerwehr gerufen. Der Notarzt hat bei Eintreffen die weitere Reanimation übernommen. Die Rettugskette hat wie vorgesehen funktioniert", teilte eine Sprecherin der Berliner Bäderbetriebe dem rbb mit.

Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit vier Rettungswagen an, auch ein Notarzt war vor Ort. Zudem sei ein Rettungshubschrauber verständigt worden.