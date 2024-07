Notinsel-Projekt für Kinder in Brandenburg an der Havel gestartet

In Brandenburg an der Havel startet ein sogenanntes Notinsel-Kinderschutzprojekt. In insgesamt acht Geschäften und Institutionen in der Innenstadt klebt nun der große Aufkleber mit drei Kindern und der Beschriftung "Notinsel" in der Tür. Er soll zeigen: Hier ist eine Anlaufstelle für Kinder in Not, hier finden sie Schutz.

Den Anstoß hatte Lydia Gerhold, die Leiterin der H&M-Filliale in Brandenburg an der Havel gegeben. Zu ihr ins Geschäft seien vor einigen Jahren zwei Mädchen geflüchtet, weil sie verfolgt worden seien. "Mein Team und ich haben die Kinder dann einfach zu uns mit in die Büros genommen und haben die Familien angerufen und die Polizei kontaktiert und in diesem Moment ist mir klargeworden, dass wir während unserer Öffnungszeiten ja ein offener Raum sind, wo wir Sicherheit geben können", erzählt Gerhold dem rbb.

Die "Notinsel" ist ein Projekt der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Ungefähr 16.900 Notinseln gibt es in ganz Deutschland. Brandenburg an der Havel ist die erste Stadt in Brandenburg, die an dem Projekt teilnimmt.