In Berlin-Moabit haben in der Nacht zu Dienstag wieder mehrere Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren insgesamt vier Autos betroffen, zwei davon waren Elektrofahrzeuge.

Die Einsatzkräfte hätten die Flammen rasch unter Kontrolle gehabt, so dass weder Benzin entzündet wurde noch die Batterien in Flammen geraten sind, hieß es. Ob die mutmaßliche Brandstiftung auch im Zusammenhang steht mit mehreren Brandanschlägen aus der letzten Zeit auf Autos von Justizvollzugsbeamten, ist unklar. Laut Feuerwehr standen die Autos in der Spenerstraße im Bezirk Mitte - in direkter Nähe zur Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit.