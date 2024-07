Berlin und Brandenburg haben am Dienstag, wie andere Bundesländer auch, erfahren wie viele Menschen tatsächlich in der Region leben. Das ist auch wichtig für die Regelung zum Länderfinanzausgleich, der sich nach der Einwohnerzahl richtet.

In Potsdam und Cottbus, den zwei einwohnerstärksten Städten in Brandenburg, sind die Anteile kleiner. Demnach lebten in Cottbus insgesamt 12.500 selbst Eingewanderte und Menschen mit Einwanderungsgeschichte, das sind rund 13 Prozent bezogen auf die Gesamtbevölkerung. In Potsdam war der Anteil mit rund 14,4 Prozent ein wenig mehr.

Zum Stichtag lebten 15,6 Millionen Menschen in Deutschland, die im Ausland geboren und selbst eingewandert sind. Rund 40 Prozent von ihnen besaßen zum Stichtag die deutsche Staatsangehörigkeit. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung macht das einen Anteil von 18,8 Prozent aus.