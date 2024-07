Das rund einen Monat alte kleine Zwergflusspferd im Berliner Zoo lahmt. Ein Riss in der rechten Beckenschaufel bereite dem am 3. Juni geborenen Jungtier Schwierigkeiten beim Laufen, teilte der Zoo am Donnerstag nach einer Untersuchung in der zooeigenen Tierklinik mit. Dem Mini-Hippo sei möglichst wenig Bewegung verordnet worden.

Zoodirektor Andreas Knieriem, der Tierarzt ist, sagte laut Mitteilung: "Wodurch die Verletzung hervorgerufen wurde, ist nicht bekannt. Flusspferd-Mutter Debbie könnte sich versehentlich auf das Jungtier gelegt haben."