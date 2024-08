Neues Angebot für von Gewalt betroffene Frauen startet in Berlin

Anlaufstelle am Ostbahnhof

Do 15.08.24 | 14:53 Uhr

Für Frauen, die aus einer häuslichen Gewaltspirale ausbrechen wollen, gibt es ein neues Angebot der Bundespolizei für Großstadtbahnhöfe. Der ersten Anlaufstelle der Bundespolizei für von Gewalt betroffene Frauen am Berliner Ostbahnhof stattete Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) einen Besuch ab. Eine weitere solche Stelle soll ihren Angaben zufolge im Laufe des Jahres bei der Bundespolizeidirektion am Kölner Hauptbahnhof eröffnet werden.



Der Gedanke dahinter: Opfer häuslicher Gewalt werden häufig stark vom Täter kontrolliert. Deshalb könnte es für sie womöglich leichter sein, eine rund um die Uhr geöffnete Dienststelle der Polizei an einem stark frequentierten Ort wie einem Bahnhof zu erreichen als eine Wache der Landespolizei.