mal ehrlich Samstag, 31.08.2024 | 18:30 Uhr

"1911 in Cottbus 34,5 Grad und 1894 herrschten in Potsdam 34,9 Grad - allesamt in der ersten Septemberwoche, so Bertram."

langsam habe ich ein Problem mit dieser Art der Berichterstattung, da sie offensichtlich bei einigen Menschen zu Panik und Angst führt. Beide Zustände sind für die Gesellschaft nicht gut , da sie rationale Entscheidungen offensichtlich behindern. Wenn es früher schon so warm werden konnte, warum fokussiert man sich heute auf einen einzigen Stoff als Hauptursache ?

Beispiel: in meiner Umgebung werden z.Z. mehrere Windkraftanlagen in ein Waldgebiet gebaut. Gibt es eigentlich Forschungsergebnisse zur Wirkung der damit künstlich erzeugten Luftströmung, die nun ständig über die Bäume streift ?

Ich denke mal, dass so der Boden noch zusätzlich ausgetrocknet wird.

Wir wissen doch, dass Menschen zum Aktionismus neigen, wenn sie damit ein gesetztes Ziel erreichen können. Natürlich ohne Rücksicht auf die Folgen.