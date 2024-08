Der August neigt sich langsam dem Ende zu - der Sommer dreht aber noch mal auf: In den kommenden Tagen klettert das Thermometer. Am Donnerstag könnte sogar ein Rekord geknackt werden.

Auf Berlin und Brandenburg kommt diese Woche noch einmal eine Hitzewelle zu. Ab Dienstag herrschen in der Region Temperaturen bis 29 Grad und Mittwoch bis zu 32 Grad. "Sollte das Thermometer am Donnerstag auf 35 Grad steigen, könnte das sogar der heißeste Tag des Sommers werden", sagt Torsten Walter vom ARD-Kompetenzzentrum Wetter am Montag dem rbb.

Am Freitag wird es dem Meteorologen zufolge dann bereits etwas kühler, lokal kann es zu Schauern mit Blitz und Donner kommen. Das Wochenende soll aber trocken bleiben mit Höchsttemperaturen von 23 bis 28 Grad.