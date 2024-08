Hochhausbrand in Berlin-Tiergarten gelöscht

Ein im Bau befindliches Hochhaus in Berlin-Tiergarten ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Im obersten Geschoss der Berlin Hyp-Baustelle hatte Dachpappe Feuer gefangen, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Eine riesige Rauchsäule stieg über der Stadt auf. Feuerwehrleute brachten die Flammen später unter Kontrolle.

Mehr als 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Das Gebäude befindet sich in der Budapester Straße nahe des Lützowufers.

Nach Feuerwehr-Erkenntnissen gibt es keine Verletzten.