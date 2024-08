Nach einer mutmaßlichen Vergiftung von Dutzenden Bäumen im Berliner Westen geht das zuständige Bezirksamt von einem hohen materiellen Schaden aus. Er liege zwischen 155.000 und 310.000 Euro, teilte das Bezirksamt Spandau auf Anfrage mit. Hinzu kämen eventuell etwa Schäden am Grundwasser und die Kosten einer Nachpflanzung, um den Hang zu stabilisieren. Der bisherige Schaden an den Bäumen sei "erheblich", hieß es.

Mitte Juli war bekanntgeworden, dass Unbekannte auf einer Wiese am Havelufer in Gatow im Bezirk Spandau die Stämme von knapp 40 Bäumen angebohrt und eine Chemikalie in die Löcher gegossen hatten. Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamtes hatten die Beschädigungen bei Routinekontrollen entdeckt. In einem Baum steckte sogar ein Bohrer, der sich offenbar im Stamm verhakt hatte.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Momentan wird laut Angaben der Polizei geprüft, um welche Flüssigkeit es sich genau handelt.