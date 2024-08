Die Berliner Charité hat im ersten Halbjahr so viele Stichverletzungen registriert wie sonst in einem ganzen Jahr. "Wir haben normalerweise etwa 50 bis 55 Messerstichverletzungen pro Jahr, aber die haben wir im ersten Halbjahr dieses Jahr schon", sagte Ulrich Stöckle, Geschäftsführender Direktor des Centrums für Muskuloskeletale Chirurgie der Charité am Montag der rbb24 Abendschau. Die Schussverletzungen würden noch dazu kommen.

Die Zahlen stimmten mit dem überein, was auch in der Kriminalstatistik der Polizei veröffentlicht werde, so Stöckle. "Wir sehen im Anstieg dieser Verletzungen einfach auch eine offensichtlich deutlich niedrigere Schwelle für diese Körperverletzungen in der Gesellschaft", sagte Stöckle und verwies auf einen Fall, bei dem Mitte Juli in Berlin ein Mann bei einem Streit um einen Parkplatz erstochen wurde.