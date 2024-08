Mann in Emser Straße in Neukölln niedergestochen und schwer verletzt

In Berlin-Neukölln ist ein Mann am späten Mittwochabend niedergestochen worden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin rbb|24 am Donnerstagmorgen sagte.

Kurz vor Mitternacht soll der Mann in der Emser Straße von mehreren Personen angegriffen worden sein. Kurz darauf fuhren die mutmaßlichen Angreifer der Polizei zufolge in zwei Autos davon. Das Opfer sackte auf dem Gehweg zusammen, Zeugen wurden darauf aufmerksam und entdeckten, dass der Mann Stichverletzungen erlitten hatte. Sie alarmierten Rettungskräfte, die den Schwerverletzten schließlich in eine Klinik brachten. Die Polizei sperrte den Tatort ab und startete eine Fahndung. Zur Identität der Täter und darüber, in welcher Beziehung sie zu dem Opfer stehen, ist noch nichts bekannt.