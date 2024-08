Das Berliner Strandbad Halensee wird in diesem Jahr nicht mehr öffnen. Grund sei, dass der Pächter und der Bezirk Charlottenburg noch in Verhandlungen seien. Eine Wiedereröffnung werde daher für 2025 anvisiert. Das gaben die Berliner Bäder in einer Mitteilung bekannt.

Hohe Konzentrationen von Bakterien und rasantes Algenwachstum - in Berlin eignen sich jetzt im Spätsommer gleich mehrere Gewässer nicht mehr zum Baden. Das Lageso rät vom Baden im Teufelssee, in der Unterhavel und der Dahme ab.

Bakterien im Teufelssee - Algen in der Unterhavel und in der Dahme

Die Berliner Bäder-Betriebe verpachten das kleine Bad im Grunewald seit Jahren an private Betreiber. 2023 habe man einen Pächter für das Bad gefunden und es im Januar 2024 an ihn übergeben, so die Bäder-Betriebe. Der Pächter strebe eine ganzjährige Nutzung mit Café und Restaurantbetrieb an. Dazu befänden sich die Berliner Bäder-Betriebe, der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und der Pächter in enger Abstimmung. Doch müssten zahlreiche Auflagen des Bezirks erfüllt werden, die einen nicht vorhersehbaren Umfang hätten, so die Bäder-Betriebe.