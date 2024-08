Für Menschen ist die Blauzungenkrankheit nicht gefährlich - für Tiere allerdings kann sie tödlich enden. In Potsdam-Mittelmark wurde das Virus am Montag bei zwei Kälbern festgestellt. Landwirte werden dazu aufgerufen, ihre Tiere zu impfen.

In Brandenburg ist zum ersten Mal die Blauzungenkrankheit nachgewiesen worden. Betroffen sind zwei Kälber in einem Rinderbestand im Landkreis Potsdam-Mittelmark, wie das Verbraucherschutzministerium in Potsdam am Dienstag mitgeteilt hat. Demnach wurde die Krankheit am Montag amtlich festgestellt.

Die Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) rief Landwirte dazu auf, Rinder, Schafe und Ziegen gegen das Virus impfen zu lassen. Für Menschen ist das Virus nicht gefährlich.

Der aktuelle Ausbruch der Blauzungenkrankheit begann den Angaben zufolge im September 2023 in den Niederlanden und hat sich seither über Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz ausgebreitet. Die Blauzungenkrankheit betrifft meist Rinder und Schafe. Das Virus wird durch eine bestimmte Stechmückenart übertragen, nicht von den Tieren selbst. Daher müssten die beiden infizierten Kälber auch nicht getötet oder isoliert werden, sagte ein Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark rbb|24 am Dienstag auf Anfrage. Die Tiere würden nun beobachtet, aus Sicherheitsgründen dürften bis auf Weiteres überhaupt keine Tiere den betroffenen Betrieb verlassen.