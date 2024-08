Gartenbesitzer Samstag, 10.08.2024 | 12:47 Uhr

Ich bezweifle ernsthaft, dass es durch den normalen Heckenschnitt zu einer relevanten Schädigung von Lebewesen kommt.

Vögel kehren durchaus wieder in ihr Nest zurück und die Brut ist meist im Juni/ Juli raus. In meiner Vogelschutzhecke hat z.B. noch nie was gebrütet, da am Weg gelegen. Wann wird eigentlich die Haltung von Katzen verboten? Millionen dieser "Beutegreifer"

vernichten auch Millionen Singvögel und Kleinsäuger . Angst vor dem Aufschrei im Volk ?