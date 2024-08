In Oberhavel hatte das ermäßigte Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler so viel Erfolg, dass es nun fortgesetzt wird. Das gab der Landkreis am Donnerstag bekannt. Mehr als 12.000 Tickets hatte laut Landkreis die Oberhavel Verkehrsgesellschaft im vergangenen Schuljahr ausgestellt. Für das kommende Schuljahr seien bereits 8.800 Karten ausgegeben worden.



Das Ticket kostet für Schülerinnen und Schüler neun Euro, gilt jedoch wie das Deutschlandticket in ganz Deutschland. Die Differenz zum regulären Deutschlandticket von 40 Euro zahlt der Landkreis.