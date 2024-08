Steffen Berlin Samstag, 10.08.2024 | 12:33 Uhr

Sie interpretieren in die Aussage etwas hinein, was gar nicht gesagt wurde. Es geht darum, ob es strukturelle Diskriminierung gibt, die ein normales Zusammenleben unmöglich macht. Das ist in aller Regel aber eben nicht so. Diskriminierung in irgendeiner Form erlebt nahezu Jeder irgendwann im Leben, trotzdem ist unsere Gesellschaft in Summe so tolerant wie nie in der Geschichte. Es ist also nicht zielführend, die die Gesellschaft an den Pranger zu stellen, sondern muss Mittel und Wege finden, die einzelnen Taten zu ahnden und damit dieses Problem zu lösen.