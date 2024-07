Es gibt auch Kritik an den Widerständlern des 20. Juli 1944: Der Widerstand sei zu spät gekommen, die Offiziere seien lange selbst Profiteure des Nazi-Regimes gewesen. Wie blicken Sie darauf?



Die Kritik, dass der 20. Juli zu spät kam, kommt oft zur Sprache. Die Menschen, die das sagen, sind sich aber nicht bewusst, was es davor schon für Versuche gab. Wir sprechen von einer Zeitspanne, die 1938 - wenn nicht früher - beginnt. Wenn man dann auch noch überlegt, dass die Aktion, die man plant, wirkungsvoll sein soll, muss man in Betracht ziehen, dass das deutsche Volk wahrscheinlich jahrelang nicht dazu bereit gewesen wäre. Das wäre eine Art von Aufstand gewesen, dem sich vielleicht niemand angeschlossen hätte. Zum Zweiten fällt es wahrscheinlich schwer, einem Regime, das so vernetzt und so totalitär aufgestellt ist, wirklich in die Speichen zu greifen, wenn man nicht Teil dieses Systems ist.



Ihr Großvater verübte schon 1943 einen Versuch, Hitler umzubringen. Was wissen Sie darüber?



Die Widerstandsgruppe um Henning von Tresckow in der Heeresgruppe Mitte an der Ostfront ist nach langem Hin und Her zu dem Schluss gekommen, dass es am meisten Sinn ergibt, ein Sprengstoffattentat in der Luft zu wagen. Hitler war in dieser Zeit schon viel in seinem Hauptquartier eingeschlossen und bekam gar nichts von der Hauptfront mit. Sie wollten Hitler dazu motivieren, sich selbst ein Bild von der Lage zu machen - als Vorwand. Sie haben ihn öfter eingeladen und irgendwann hat er tatsächlich zugesagt. Sie haben dann einen Offizier beim Mittagessen gefragt, ob er etwas für sie transportieren könne. Sie sagten, es handle sich um Cognacflaschen, die als Wettschulden am Zielort des Fluges einzulösen seien. Dabei handelte es sich aber um zwei Sprengstoffkörper.



Sie haben den Zünder auf 30 Minuten eingestellt. Als das Flugzeug abgeflogen war, saßen sie vor ihren Funkgeräten. Die halbe Stunde verging und sie haben nichts gehört. Zwei Stunden später hieß es, das Flugzeug sei sicher gelandet.