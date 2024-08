In letzter Zeit wächst der Druck auf ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter, die sich im Ausland aufhalten. Nun bekommen sie keine neuen Pässe mehr. Zwei Ukrainer in Berlin erzählen, wie sich ihr Leben als Kriegsdienstverweigerer anfühlt. Von Juan F. Álvarez Moreno

Der 32-jährige Vitali* und der 28-jährige Andrij* sind zwei von ihnen. In ihrer Heimat werden sie von manchen als Verräter bezeichnet, weil sie sich im Krieg für ein Leben in Berlin entschieden haben. Keiner von ihnen hat je gedient – und beide haben das auch weiterhin nicht vor.

"Ein Aufenthalt im Ausland befreit einen Bürger nicht von seinen Pflichten gegenüber seinem Land", schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im April auf der Plattform X . Gemeint waren Männer im wehrpflichtigen Alter, die sich im Ausland aufhalten. Etwa 280.000 von ihnen leben laut Bundesinnenministerium in Deutschland . Obwohl die ukrainische Armee vor zwei Wochen mit einem Vorstoß in die russische Region Kursk überraschte, sind die russischen Soldaten im Krieg in der Überzahl. Seit Monaten versucht deshalb die ukrainische Regierung, mehr Männer im wehrpflichtigen Alter aus dem Ausland in die Heimat zurückzubringen.

Zwei Jahre nach Beginn des Kriegs in der Ukraine fährt Natalija Yefimkina nach Kiew. Sie will wissen: Wie sieht es dort nach den Raketenangriffen aus? Wie halten die Bewohner das aus. Auf der Reise lässt sie sich von vier Menschen schildern, wie der Krieg ihr Leben verändert hat.

"Ich empfinde keine Scham, ich hatte einfach Glück", sagt Vitali. Im Februar 2022, als russische Soldaten in die Ukraine einmarschierten, machte der Mediziner aus Lwiw Urlaub in Berlin. Seitdem ist er hier, doch seine Entscheidung war am Anfang nicht so eindeutig: Zweimal habe er an der polnisch-ukrainischen Grenze gestanden, und fast habe er sie überquert. "Meine ukrainischen Freunde bestanden darauf, dass ich nicht zur Armee gehe." Als Arzt hätte er wahrscheinlich nicht an die Front gehen müssen. "Ein Freund sagte mir dann: Wenn du zurückkehrst und nicht kämpfst, dann isst du uns nur das Essen weg", sagt Vitali. Er blieb in Berlin.

Der 28-jährige Andrij sammelte im ersten Kriegsjahr Spenden für die ukrainische Armee und unterstützte sein Land mit Kulturprojekten, wie er erzählt. Im folgenden Jahr kam er aus der Hauptstadt Kyjiw nach Berlin mit einer Sondererlaubnis für seine Arbeit und blieb ebenfalls hier. In Berlin fühle er sich als Ukrainer willkommen. "Ich werde erst zurückkommen, wenn der Krieg zu Ende ist", sagt er. "Ich will nicht für mein Land kämpfen oder sterben. Meine Priorität ist, am Leben zu bleiben."

Andrij habe aufgehört, seine alten Social-Media-Accounts zu benutzen, weil er nicht mit Leuten in Kontakt sein wollte, die ihn kritisieren könnten. "Manche Leute und auch Teile der Regierung nennen uns Verräter", sagt er. "Mein näheres Umfeld war hingegen einfühlsam und die meisten unterstützten meine Entscheidung." Trotzdem folge er einigen Soldatinnen und Soldaten. "Ich kann nicht wirklich begreifen, was sie durchmachen. Unsere Realitäten sind so unterschiedlich, wie sollte ich ihnen von meinem Leben in Berlin erzählen?"