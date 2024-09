Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend einen schweren Unfall am Ende der Autobahn 103 in Berlin-Steglitz verursacht.



Wie die Polizei am Sonntag dem rbb mitgeteilt hat, fuhr der Mann an der Ausfahrt Wolfensteindamm auf sechs Fahrzeuge auf, die dort an einer roten Ampel standen. Der Fahrer selbst wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Eine Atemalkoholmessung bei dem 25-Jährigen habe einen Wert von 0,6 Promille ergeben. Über weitere Verletzte konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die A103 war zeitweise ab der Ausfahrt Filandastraße voll gesperrt.