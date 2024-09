Mehrere Verletzte nach Kollision von Pkw mit BVG-Bus in Neukölln

So 15.09.24 | 14:55 Uhr

Bei der Kollision eines BVG-Linienbusses mit einem Pkw auf der Sonnenallee (Neukölln) ist am Samstagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden drei weitere Personen leicht verletzt.

Die Polizei teilte am Sonntagmorgen mit, dass ein Pkw beim Linksabbiegen in die Grenzallee mit dem entgegenkommenden M41-Bus zusammengestoßen sei. Dabei habe die 27-jährige Beifahrerin des Pkw schwere Beckenverletzungen und innere Blutungen erlitten, lebensbedrohlich seien ihre Verletzungen aber nicht, so die Polizei. Der Fahrer und ein achtjähriges Kind aus dem Auto erlitten demnach leichte Verletzungen und konnten später das Krankenhaus wieder verlassen.



Der Kreuzungsbereich blieb laut Polizei für mehrere Stunden zur Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle gesperrt. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.