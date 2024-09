Sie ist eine der ältesten und auch größten in Brandenburg - die Kirchengemeinde in Luckau (Dahme-Spreewald) feiert das 350-jährige Bestehen der Orgel in der Sankt-Nikolai-Kirche. Am Sonntag wird das Jubiläum mit einem großen Konzert begangen.

Neben seinem Alter hat das Instrument einige Besonderheiten, sagt Kantorin Patricia Kramer. Dazu gehören etwa bestimmte Register, wie die "Nachtigall", ein Register, bei dem kleine und dünne Pfeifen kopfüber in einem Wasserbad stehen - und so einen Klang erzeugen, der dem Singvogel erstaunlich nahe kommt. Generell seien mit der Orgel Klangvarationen möglich, die es nicht bei jeder Orgel gebe, so Kramer. Dazu gehört auch der sogenannte Zimbelstern, eine Art Glockenspiel, das über ein Windrad angetrieben wird und das in der Luckauer Orgel gleich mehrfach verwendet wird.