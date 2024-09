Ein Mann verletzt einen anderen schwer mit einem Messer. Einige Tage später sagt die Polizei: Nach dem Vorfall auf einem Rasthof in Oberhavel wird auch ein islamistisches Motiv geprüft. Auch die Junge Union gibt an, Entsprechendes beobachtet zu haben.

Nach einem Messerangriff auf der Autobahnraststätte Stolper Heide (Oberhavel) am Wochenende ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin auch wegen eines möglichen islamistischen Motivs. Dies teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Am Samstagabend war ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Raststätte bei Hennigsdorf von einem Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der 40 Jahre mutmaßliche Angreifer floh nach der Tat zu Fuß über die A111 und wurde dort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer kam in eine Klinik. Die A111 war für mehrere Stunden gesperrt. Der 40-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Verdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Der Verletzte hat das Krankenhaus nach Angaben der Staatsanwaltschaft inzwischen wieder verlassen.

Von einem möglichen islamistischen Hintergrund stand in der ersten Mitteilung der Polizei nichts. Den Verdacht hatte dann am Dienstag die Junge Union Mecklenburg-Vorpommern (JU) öffentlich geäußert. Nach deren Angaben hatten fünf JU-Mitglieder am Samstagabend an der Tankstelle Halt gemacht.

"Gerade als die Tankstelle wieder verlassen wurde, rannte ein Mann mit eindeutigem Migrationshintergrund in die Tankstelle und schrie 'Allahu Akbar'", berichtete die JU in einer Pressemitteilung. "Die Mitglieder, die sich unmittelbar vor der Tankstelle befanden, mussten

mit Schrecken feststellen, dass der Mann ein Messer zog und die Personen im Innenraum angriff. Die Mitglieder reagierten geistesgegenwärtig und brachten sich selbst in Sicherheit, um von dort die Polizei zu verständigen."