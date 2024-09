Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde eine unbeteiligte Autofahrerin bei dem Unfall schwer am Oberkörper und am Rumpf verletzt. Der Porsche des 18-Jährigen kollidierte demnach am Sonntagabend kurz hinter dem Tunnel Innsbrucker Platz in Richtung Wedding mit dem Auto der 51-Jährigen. Die 24-jährige Beifahrerin der Frau und der 18-Jährige blieben unverletzt.

Laut Polizei soll der Porsche nach Angaben von Zeugen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs gewesen sein. Der 18-Jährige habe dann bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren und sei mit dem Fahrzeug der Frau auf der mittleren Spur zusammengestoßen. Da Zeugen vor dem Porsche ein weiteres schnell fahrendes Auto gesehen haben wollen, wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.