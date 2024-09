Nach dem Wasserrohrbruch in der Grunewaldstraße in Berlin-Steglitz am Dienstag bleibt die Straße wohl noch wochenlang gesperrt. Wie ein Sprecher der Berliner Wasserbetriebe am Mittwoch dem rbb sagte, dauern die Reparaturarbeiten rund sechs Wochen.

Die Grunewaldstraße liegt in der Nähe der Einkaufsstraße Schloßstraße. Auch diese war infolge des Rohrbruchs am Dienstag zwischenzeitlich gesperrt. Bis zum Mittwoch waren zudem zeitweise 65 Haushalte ohne Trinkwasserversorgung. Inzwischen seien sie alle wieder an die Versorgung angeschlossen, so der Sprecher.