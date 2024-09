In Berlin-Steglitz hat es am Dienstag einen Wasserrohrbruch gegeben. Auch die vielbefahrene Schloßstraße wurde zum Teil überflutet und musste gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte das Ausströmen des Wassers inzwischen stoppen.

In Berlin-Steglitz hat es am Dienstagnachmittag einen Wasserrohrbruch gegeben. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale auf X mit. Laut Feuerwehr befindet sich das Leck an der Grunewaldstraße/Rothenburgstraße.

Wie die Polizei mitteilte, musste deshalb auch die vielbefahrene Schloßstraße an der Kreuzung Grunewaldstraße/Albrechtstraße stadtauswärts gesperrt werden. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) sind zudem zwölf Buslinien von der Sperrung betroffen und werden umgeleitet - darunter die Linien X83, M82, M85, M48. Auf den umliegenden Straßen staut es sich derzeit.