Angriffe auf Einsatzkräfte - Mehrere Festnahmen nach Ausschreitungen in Berlin-Neukölln

Di 08.10.24 | 07:55 Uhr

Nach pro-palästinensischen Protesten ist es am Montagabend in Berlin-Neukölln eskaliert. Polizeikräfte wurden attackiert, Steine flogen, Pyrotechnik und Reifen wurden angezündet. Der Senat will am Dienstag eine Bilanz ziehen.

Etwa 50 Personen zünden am späten Montagabend in Neukölln Barrikaden an

Auf Polizeikräfte fiegen Steine und Böller

Die Polizei nimmt mehrere Personen fest

Innensenatorin Spranger will am Dienstag eine Bilanz der Einsätze vom 7. Oktober ziehen



Nach Ausschreitungen in Berlin-Neukölln in der Nacht sind vier Personen vorläufig festgenommen worden. Insgesamt wurden nach Angaben der Berliner Polizei 84 Menschen im Zuge der Krawalle überprüft.



Am späten Montagabend bauten rund 50 Menschen in Neukölln Barrikaden und zündeten Reifen an, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden Einsatzkräfte im Weserkiez mit Pyrotechnik sowie Steinen beworfen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Auch Sprechchöre seien zu hören gewesen, hieß es weiter. Ob die Ausschreitungen im Zusammenhang mit der pro-palästinensischen Demonstration zuvor standen, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Situation sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Innensenatorin Spranger zieht Bilanz

Bei der Demonstration in Berlin-Kreuzberg am frühen Montagabend hatten Teilnehmer Flaschen auf Polizisten geworfen und israelfeindliche Parolen skandiert. Auch hier habe es mehrere Festnahmen gegeben, teilte die Polizei auf X mit. Am ersten Jahrestag des Überfalls der islamistischen Terrororganisation Hamas auf Israel beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 400 Menschen an der Kundgebung. Auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg war bei der Demonstration dabei.



Der erste Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist auch bei der Sitzung des Berliner Senats am Dienstag ein zentrales Thema. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zieht eine Bilanz der Polizeieinsätze. Die verschiedenen Gedenkveranstaltungen in der Stadt wurden von mehr als 2.000 Polizisten aus der Hauptstadt und anderen Bundesländern abgesichert.

Wegner räumt Versäumnisse ein

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) räumte am Montag in der rbb24 Abendschau Versäumnisse bei der Antisemitismus-Bekämpfung in der Stadt ein. Es habe schon vor dem Überfall der Hamas auf Israel antisemitische Straftaten in Berlin gegeben, sagte er. Jedes Mal sei Betroffenheit geäußert worden und der Ruf, etwas zu ändern: "Aber leider ist nie etwas passiert. Und das muss seit dem 7. Oktober letzten Jahres vorbei sein. Wir müssen hinschauen, genau hinschauen."



Jeder, der friedlich seine Sorge und Trauer wegen der Lage in Nahost äußern wolle, könne das auf Berlins Straßen tun, so Wegner. Aber wenn es zu Gewalt, Antisemitismus oder Israel-Hass komme, werde die Polizei weiter sehr konsequent durchgreifen. Da habe sie seine volle Unterstützung. "Und ich möchte diese Menschen einfach mal fragen: Was nützt es einem Kind im Gazastreifen, wenn Steine auf unsere Polizeibeamte fliegen", sagte Wegner.

