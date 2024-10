Am Montag jährt sich der Tag des Angriffs auf Israel - in Berlin wird der Opfer gedacht. Auch sind weitere Demos geplant. Bereits am Wochenende wurde demonstriert - nicht immer friedlich.

Genau ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 finden am Montag in Berlin zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt, bei denen der Opfer des Überfalls gedacht wird. Ebenso sind weitere Demonstrationen geplant für den Tag. Die Berliner Polizei ist mit 2.000 Kräften im Einsatz. Bereits am Wochenende fanden Demonstrationen zum Nahostkonflikt statt, bei einer pro-palästinensichen Kundgebung in Kreuzberg gab es am Sonntag Ausschreitungen.

Im Berliner Abgeordnetenhaus wird am Vormittag eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Im Verlauf des Tages ist eine Friedensdemonstration am Potsdamer Platz angekündigt. Der Titel lautet: "Nie wieder ist Jetzt für Alle, Frieden in Nahost".

Auch am Mariannenplatz und an der Synagoge am Fraenkelufer in Kreuzberg sowie am Bebelplatz in Mitte sollen am Montag Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen für "die Opfer des antisemitischen Massakers vom 7. Oktober" stattfinden.

Am Brandenburger Tor werden seit 5:29 Uhr, dem Zeitpunkt des Überfalls vor einem Jahr, die Namen von 1.170 Ermordeten und 255 Entführten verlesen.