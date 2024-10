Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die gern Schlittschuh laufen, können sich auf die Berliner Eislaufbahnen im Winter freuen. "Mit Ausnahme des Erika-Heß-Eisstadions in Mitte können voraussichtlich alle Eisstadien in der kommenden Saison geöffnet werden", teilte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf eine Anfrage der Grünen mit. So sollen die Sanierungsarbeiten im Eisstadion Neukölln, das im letzten Winter geschlossen war, nun beendet werden. Auch im Horst-Dohm-Eisstadion in Wilmersdorf werden Teile der Anlage saniert. "Witterungsbedingt gibt es einen geringen zeitlichen Verzug. Mit einer Eröffnung im November 2024 wird derzeit gerechnet."

Die Eissporthallen im Sportforum Berlin in Hohenschönhausen und im Sportkomplex Paul-Heyse-Straße gehen planmäßig in Betrieb. Ebenso das von privaten Pächtern geführte Eisstadion Lankwitz in Steglitz.



In Mitte ist beim Erika-Heß-Eisstadion einiges noch offen. Die Öffnung der Halle in der Saison 2024/25 sei noch nicht sichergestellt, hieß es. Möglicherweise bleibe sie wegen statischer Probleme mit dem Dach geschlossen. Das Bezirksamt prüfe aktuell die Möglichkeit einer Öffnung der Außenfläche für Vereine und die Öffentlichkeit.