Die Zahl der registrierten Straftaten im Görlitzer Park in Friedrichshain-Kreuzberg hat in den vergangenen Monaten abgenommen. In den umliegenden Kiezen blieb die Zahl der erfassten Delikte allerdings gleich oder nahm leicht zu. Das geht aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des innenpolitischen Sprechers der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Vasili Franco, hervor. Diese liegt dem rbb exklusiv vor.

Demnach wurden in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Görlitzer Park selbst 909 Straftaten erfasst, davon 669 in den Nachtstunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr früh. Im Vergleichszeitraum 2023 waren es noch 1.351 Taten, davon 339 in der Nacht.

Diesen Rückgang um rund ein Drittel insgesamt führt Franco auch auf weniger Einsätze der Sicherheitskräfte zurück. Für die Kontrollen im Görlitzer Park und in den umliegenden Kiezen hat die Berliner Polizei ihre Einsatzstunden um knapp 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr heruntergefahren. Franco vermutet, dass die weniger gewordenen Kontrollen sich jetzt vor allem in den Nachtstunden abspielen - daher dort die Zunahme der erfassten Taten, so Franco.