Handwerker-Leistungen - Was es bei Vorkasse oder Anzahlung zu beachten gibt

Di 15.10.24 | 11:58 Uhr

Handwerker verlangen oft eine Anzahlung oder Vorkasse. Doch eine gesetzliche Grundlage für diese Regelung gibt es nicht. Wenn die Leistung fehlerhaft oder nicht erbracht wird, sieht es schlecht aus mit der Rückzahlung. Wie bekommt man sein Geld zurück?

Handwerkerinnen und Handwerker sind inzwischen Mangelware, Kunden längst keine Könige mehr. Denn viele Betriebe können sich ihre Aufträge mittlerweile aussuchen und bereits Geld fordern, bevor sie überhaupt mit der Arbeit angefangen haben. Das erlebte auch Renee König aus Berlin-Karow, als sie eine neue Wärmepumpe einbauen lassen musste. "Vorkasse war Bedingung. Ich konnte es nicht anders machen und habe überwiesen", schildert die Berlinerin. Rund 400 Euro wurde für das Ersatzteil und die Reparatur veranschlagt, das sei die Hälfte ihrer Rente gewesen. Vor allem Zeitnot brachte König dazu, den kompletten Betrag per Vorkasse zu zahlen. Ihre alte Pumpe hatte geleckt, nachdem ein Verbindungsstück gebrochen war. Von sich aus hätte sie das nie gemacht, erzählt sie.



Rund 14.000 Euro Anzahlung gefordert

Auch Frank Fels machte ähnliche Erfahrungen, als er in seinem Haus in Berlin-Pankow eine Wärmepumpe installieren lassen wollte. Rund 14.000 Euro sollte er anzahlen, also die Hälfte des Gesamtpreises. Das war die Voraussetzung für die Firma, sonst hätte sie den Auftrag nicht angenommen. "Das ist ein Vermögen. Dafür kann man sich einen Kleinwagen kaufen", beschreibt er die Lage. Die Summe sei schmerzlich für ihn gewesen.



Ob es überhaupt rechtens ist, vorab eine Anzahlung leisten oder sogar alles begleichen zu müssen und was passiert, wenn nach der Zahlung etwas schief geht, weiß Verbraucheranwalt Timo Gansel. "Das Gesetz sieht vor, dass die Vergütung des Handwerkers fällig wird nach Abnahme des Werkes, also wenn er seine Arbeiten ordnungsgemäß beendet hat." Individuelle und einvernehmliche Absprachen bleiben davon unberührt.



Geforderte Anzahlung von 13.995 Euro für Installation einer Wärmepumpe. | Bild: rbb

Experte rät zu Abschlagszahlungen

Gansel rät daher zu Abschlagszahlungen, wenn ein Teil der Arbeit erbracht wurde. "Was sie vereinbaren dürfen, ist ein Abschlag. Ein Abschlag ist ein pauschaler Teilbetrag des vereinbarten Werklohns für die Erbringung von Leistungen", erklärt er. Renee König hat einen Werkvertrag geschlossen, also das Erbringen einer Leistung beziehungsweise eines Werkes in Auftrag gegeben. Der übliche Vertrag, den man schließt, wenn man einen Handwerker bestellt. Dann hat man oft nur zwei Optionen: zahlen per Vorkasse oder eine Anzahlung leisten.

Firma nicht mehr erreichbar

Rückblickend hätte das Frank Fels auch lieber so gemacht. Jetzt wartet er schon seit Monaten auf seine neue Wärmepumpe. Er hatte dafür extra eine Wand aufgerissen und neue Rohre verlegt. "Das ist Leben auf der Baustelle", sagt er. "Das zieht sich inzwischen seit Monaten hin und du bist einfach sauer." Die beauftragte Firma meldet sich dann plötzlich auch nicht mehr. Frank Fels beginnt sich Sorgen zu machen. Wie steht es um seine hohe Anzahlung? Zwar kamen Mails zurück von dem Unternehmen, telefonisch erreichbar war allerdings niemand mehr. "Für uns ist das eine Katastrophe, die Heizung ist immer noch alt und wir müssen jetzt gucken, wie wir über den Winter kommen", so Fels.

Wenn Unternehmen insolvent ist

Später findet er heraus: Der Geschäftsführer der beauftragten Firma ist untergetaucht. Und es gibt weit über 100 Geschädigte. Frank Fels geht mit ihnen in den Online-Austausch. Auch auf eine Anfrage von der rbb-Sendung Super.Markt reagiert die Firma nicht. Sollte es sich hier um einen Betrug handeln, wäre das Geld weg, meint Jurist Gansel. Das gilt auch, sollte die Firma Insolvenz anmelden. "Wenn ich eine Anzahlung geleistet habe, dann trage ich das Insolvenzrisiko, bis ich meine Ware habe. Und das kann ich auch durch keine Handlung ausschließen", erklärt er. Üblicherweise würden Insolvenzverfahren Jahre dauern und liege durchschnittliche Quote bei fünf Prozent. Für Frank Fels wären das 700 Euro. Mehr gäbe es nicht zurück. Auch Renee König wartet noch auf die Leistung, für die sie 400 Euro vorab bezahlt hat. Ihre Wärmepumpe soll repariert werden, damit sie ihren Pool nutzen kann. Daraufhin schickt die Firma zwar einen Monteur zu ihr. Doch nachdem er alles auseinandergenommen und wieder zusammengeschraubt hatte, fiel ihm ein falsches Gewinde auf, schildert König. "Dann hat er geflucht und hat gesagt, er kann daran nicht weitermachen und das wäre auch nicht seine Aufgabe."

Für ein gebrochenes Verbindungsstück verlangte die Firma eine Anzahlung von 400 Euro | Bild: rbb

Kein Anspruch auf Bezahlung

Der Monteur schreibt genau das auf. Das Dokument liegt auch der Firma vor. Doch statt noch einmal jemanden zu schicken oder das gezahlte Geld entsprechend komplett zu erstatten, will die Firma nur einen Bruchteil zurückzahlen. "Das macht mich schon wütend. Es ist ja nicht so, dass ich Millionär bin. Das ist die Hälfte meine Rente und ich finde auch das geht überhaupt nicht, dass man eine Leistung nicht erbringt und sie das mit einer Vorkasse einfach so erledigt ist", so die Rentnerin. Verbraucheranwalt Timo Gansel sagt: Renee König hat einen Anspruch darauf, das Geld zurückzubekommen. "Es gab keine Abnahme. Das Werk ist nicht vollbracht worden, die Wärmepumpe ist nicht repariert worden. Dadurch hat das Unternehmen keinen Anspruch auf Bezahlung.”

Hilfe bei der Schiedsstelle

Super.Markt bittet die Firma um Stellungnahme, doch die will sich nicht erklären. Renee König hat das Verhalten der Firma nicht hingenommen und sich an eine Schiedsstelle gewandt.

Das ist ein Tipp, um sich gegen ungerechtfertigte Vorauszahlungen zu wehren. Des Weiteren sollte man Werkverträge, bei denen Vorkasse oder eine Anzahlung Voraussetzung sind, ablehnen. In Fällen wie dem von Rainer Fels sollte man auf Abschlagszahlungen bestehen. Und ein besonderer Tipp: In manchen Haftpflichtversicherungen kann eine Forderungsausfallversicherung nutzen. Handwerker sind oft am längeren Hebel. Doch verhandeln wie gezahlt wird, ist wichtig! Vor allem, um sich am Ende selbst zu schützen.

