Der Berliner Standort für das Mahnmal zu Ehren der Opfer des Kommunismus in Deutschland steht fest. Es soll unweit des Bundeskanzleramtes im Spreebogenpark entstehen, wie die Bundesregierung am Mittwoch mitteilte. Darauf einigten sich der Bund, das Land Berlin und der Bezirk Berlin-Mitte.



"Gerade am Tag der Deutschen Einheit dürfen wir das Unrecht der SED-Diktatur und die Opfer des Kommunismus nicht vergessen", erklärte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) zu der unmittelbar vor dem Feiertag am Donnerstag verkündeten Entscheidung. "Viele Menschen, die sich für Menschenrechte und Freiheit eingesetzt haben, mussten dafür einen hohen Preis zahlen." Roth betonte: "Ohne ihren mutigen Einsatz wäre der Mauerfall kaum möglich gewesen."